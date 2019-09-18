MOSCOW
АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ
Запорная арматура компании IDRA
Запорная арматура
IDRA MOSCOW
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
В каждом разделе Вы найдете подробную техническую информацию и ПРАЙС-ЛИСТЫ на запорную арматуру компании IDRA.
ФЛАНЦЫ
Комплектуем по желанию фланцами любых исполнений: - плоскими ГОСТ 12820 и ГОСТ 33259 исп. 1 - воротниковыми ГОСТ 12821 и ГОСТ 33259 исп. 11
МЕТИЗЫ (КРЕПЕЖ)
В комплект можем включить болты, гайки и шайбы для сборки узла на объекте. Комплектуем метизами любых исполнений и ГОСТов из различных материалов.
виброкомпенсатор
Поставляем фланцевые резиновые (EPDM) виброкомпенсаторы для сборки трубопроводов
ПРОКЛАДКИ
При необходимости в поставку включим прокладки (резиновые или паронитовые) для монтажа узлов и трубопроводной арматуры на объектах Заказчика.
труба пвх
Поставляем трубы ПВХ (трубы из поливинилхлорида) для внешней и внутренней канализации по ГОСТу Р 51613-200 любых размеров, а так же фасонные части и крепления к ним
детали трубопровода
Предлагаем любые детали трубопровода (отводы, тройники, переходы, заглушки и т.д.) любых размеров, отечественных и зарубежных производителей
фитинги вчшг
В наличии фасонные части (колены, крестовины, отводы, и пр.) из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита отечественных и зарубежных производителей.
труба sml
Предлагаем безраструбные SML трубы, фитинги и крепления к ним отечественного и зарубежного производства. Соответствует требованиям строительного стандарта DIN 19522 и EN 877.
стальные трубы
Поставляем на строительные объекты стальные шовные и бесшовные трубы, а так же любой фасонный металлопрокат из различных марок стали (стальные, из нержавеющей стали, оцинкованные).
труба вчшг
Комплектует объекты раструбными трубами ВЧШГ различных размеров и исполнений (с ЦПП, с лаковым иди битумным покрытием, с оцинкованием). Ведущие отечественные и зарубежные заводы
труба корсис
Предлагаем раструбные и безраструбные трубы КОРСИС различного класса кольцевой жесткости SN. Комплектуем соединительными муфтами и фасонными частями.
труба пнд
Поставляем на объекты трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) для водо- и газоснабжения. Так же предлагаем обсадные, дренажные трубы из того же материала. Любые размеры и SDR.
ГДЕ МЫ ПЕРВЫЕ:
Высокое качество. Низкие цены. Сжатые сроки.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Технические ПАСПОРТА, ПРАЙС лист и СВИДЕТЕЛЬСТВО на продукцию компании.
Работать с нами просто и надежно!
О компании
IDRA
завоевывает Российский рынок
Компания с каждым годом расширяет свое присутствие на Российском рынке. Качество промышленного Китая по реальным для сегодняшней экономики ценам - основные сильные стороны этого гиганта. Наличие в Москве склада с поддерживаемым ассортиментом запорной арматуры, привлекает покупателей со всей России.
IDRA
ПРОИЗВОДСТВО
Основное производство расположено в Китае
ПРОДУКЦИЯ
Линейка выпускаемой заводом продукции постоянно расширяется
СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ
Отгрузка по РОССИИ
Мы работаем со всеми ведущими транспортными компаниями РФ (Деловые Линии, ПЭК, Энергия, Карго и др.). Запорная арматура ИДРА поставляется через ТК по всей территории России. Вы можете оперативно получить груз в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Воронеж, Красноярск, Пермь, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Доны, Волгоград.
Расчет стоимости доставки Вы можете произвести на сайтах ТК.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В большинстве случаев жители частных домов и дач испытывают определенные неудобства при использовании стандартных систем водоснабжения. Главным недостатком чаще всего становится низкий уровень подачи воды, напор постоянно меняется, доставляя много проблем. Перепады в давлении негативно сказываются на работе всей системы, провоцируя появление протечек.
Грамотное укомплектование индивидуальных систем всем необходимым перечнем оборудования, составляющими трубопроводной арматуры, насосами и прочими устройствами - дело, требующее профессионального подхода. Конечный результат зависит от технического совершенства ...
ЧИТАТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ IDRA
На сегодняшний день задвижки IDRA пользуются большим спросом. Это объясняется целым рядом преимуществ. Прежде всего, задвижка надежная в использовании, не требуются особые условия обслуживания, простота установки, долговечная, широкий ассортимент выбора. Более подробную информация Вы можете получить на нашем сайте по ссылке.
При изготовлении задвижек все материалы проходят процедуру обработки. Как правило, на задвижку дается гарантия сроком до десяти лет (модели GQ и GQE), а сам срок службы достигает пятидесяти лет.
При изготовлении корпуса используется ковкий чугун GGG-50 с добавлениями графита. Это обеспечивает монолитность основания и повышает прочность строения...
ЧИТАТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ
Со всех сторон нас окружают трубы: благодаря системе трубопроводов мы пользуемся холодной и горячей водой, канализацией, теплом, газом. Трубопроводы расположены вертикально, горизонтально, под уклоном. Меняют направление, угол наклона, поворота. В зависимости от назначения и места расположения необходимо выбрать трубы нужного диаметра и материала. Для воды и газа используют трубы из металла, как способного выдержать давление до 20 атм., для канализации — чугунные трубы, не подверженные коррозии. Диаметр труб выбирается в зависимости места прокладки — 15мм в помещениях до 0,65 м и выше в наружных(уличных) трубопроводах...
ЧИТАТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
монтаж пластиковых труб
Пластиковые трубопроводы для отопления и подачи воды в помещениях организовывают при помощи двух типов труб, с двумя вариантами их диаметра. Металлопластиковые трубы для горячей воды обладают более толстой стенкой. Изделия, диаметр которых 20 мм, становятся оптимальным материалом при организации систем подачи воды, а также для подключения радиаторов отопления. Трубы диаметром 25 мм рационально интегрировать в коллектор отопительной системы, а также участка подачи воды.
Пайка пластиковых труб – мероприятие, которое выполняется оперативно и не требует особых талантов от исполнителя. Паяльник и специальные...
ЧИТАТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
материал труб
В современном мире самым востребованным изделием для монтажа систем водоснабжения и канализаций являются пластиковые трубы. Огромное количество производителей выпускают данный вид продукции в немалом количестве, при этом, объемы производства регулярно возрастают.
По сравнению с оцинкованным металлическим материалом аналогичного плана, который в большинстве случаев использовался раньше, пластиковые трубы наделены огромным количеством преимуществ, благодаря которым они и обрели огромную популярность.
Одним из основных достоинств упомянутого материала труб является его стойкость …
ЧИТАТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
фланцевые заглушки
настоящее время трудно представить жизнь людей без привычных трубопроводов. Ведь по этому изделию поступает в дом тепло и вода, а также через трубопровод удаляются отходы жизнедеятельности человека. Кроме того, они необходимы для перемещения по ним разнообразной жидкости, в том числе и нефтепродукты. Но в этой статье речь пойдёт не о трубопроводе, а о фланцевой заглушке, без которой трубопровод не сможет нормально функционировать.
От данной детали очень многое зависит. Фланцевой заглушкой называют плоскую круглую деталь, приваренную к трубопроводу. Благодаря этому изделию поддерживается нужный ...
ЧИТАТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Зачем нужны счетчики воды
Счетчики воды или водомеры становятся необходимыми как в быту, так и на производстве. Проводимые реформы в сфере ЖКХ привели к тому, что платить за использование воды по нормативам стало неудобно и дорого, установка счетчика во многом помогает экономить собственникам жилья расходы на оплату коммунальных платежей.
Повсеместная установка водомеров объясняется также политикой государства в отношении природных ресурсов: вода является важнейшим из них и ее использование должно быть бережным и ответственным. Замечено, что жильцы квартир, установивших счетчики, расходуют ее гораздо рациональнее, экономя свой бюджет и участвуя в сохранении природных богатств.