настоящее время трудно представить жизнь людей без привычных трубопроводов. Ведь по этому изделию поступает в дом тепло и вода, а также через трубопровод удаляются отходы жизнедеятельности человека. Кроме того, они необходимы для перемещения по ним разнообразной жидкости, в том числе и нефтепродукты. Но в этой статье речь пойдёт не о трубопроводе, а о фланцевой заглушке, без которой трубопровод не сможет нормально функционировать.



От данной детали очень многое зависит. Фланцевой заглушкой называют плоскую круглую деталь, приваренную к трубопроводу. Благодаря этому изделию поддерживается нужный ...







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