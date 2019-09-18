IDRA 
MOSCOW

АРМАТУРА   ДЛЯ   МОНТАЖА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ  И РЕМОНТА
СИСТЕМ  ТРУБОПРОВОДОВ

КАТАЛОГ

Запорная арматура компании IDRA


Запорная арматура 

IDRA MOSCOW 


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

В каждом разделе Вы найдете подробную техническую информацию и ПРАЙС-ЛИСТЫ на запорную арматуру компании IDRA.

запорная арматура - муфта ДРК

муфты ДРК


соединительные муфты для стальных, чугунных и ПНД труб

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запорная арматура - муфта ПФРК

муфты ПФРК


фланцевые адаптеры для стальных, чугунных и пластиковых труб

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запорная арматура - демонтажная вставка

ДЕМОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ

чугунные монтажные (демонтажные) вставки  

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запорная арматура - доуплотнитель РУРС

доуплотнитель рурс

ремонтное уплотнение  раструбных соединений

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запорная арматура - ремонтный хомут с чугунным замком

ремонтные хомуты


ремонтный хомут IDRA из нержавеющей стали с чугунным замком

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запорная арматура - муфта двухсоставная чугунная

двухсоставная муфта

двухсоставные муфты ремонтные чугунные

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запорная арматура - хомут нержавеющий

нержавеющий хомут

ремонтный хомут из нержавеющей стали

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запорная арматура - свертная муфта

свертная муфта


нержавеющая муфта свертная 

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запорная арматура - задвижка 30ч39р

задвижка 30ч39р


чугунные задвижки с обрезиненным клином

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запорная арматура - затвор поворотный фланцеый

фланцевый затвор


фланцевый затвор двухэксцентриковый

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запорная арматура - электропривод задвижек

электроприводы


электроприводы для затворов и задвижек

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запорная арматура - обратный клапан

обратный клапан


фланцевый шаровой обратный клапан 

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запорная арматура - седловые отводы

седловые отводы


фланцевые и муфтовые седловые отводы

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запорная арматура - задвижка шиберная

задвижка шиберная

межфланцевые шиберные задвижки

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запорная арматура - затвор поворотный межфланцевый

межфланцевый затвор

межфланцевый затвор поворотный чугунный

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соединительная муфта ДРК

дрк

фланцевый адаптер ПФРК

пфрк

Демонтажная вставка

демонтажные вставки

Доуплотнитель раструбного соединения РУРС

рурс

Ремонтные хомуты

ремонтные МУФТЫ

Ремонтная муфта

двухсоставные муфты

хомут нержавеющий

ХОМУТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ

свертные муфты

свертные муфты

задвижка 30ч39р

задвижки тип 30ч39р

затвор поворотный

ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ фланцевый

электропривод для задвижек

электроприводы для задвижек и затворов

обратный клапан

шаровой обратный клапан

Резиновый компенсатор

резиновый компенсатор

затвор межфланцевый

затвор поворотный межфланцевый

шиберная задвижка

задвижка шиберная

седловой отвод и седелка

седловые отводы

Резиновый виброкомпенсатор

резиновый компенсатор

фланцевый и резьбовой резиновый компенсатор 

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фланцы стальные приварные

фланцы всех видов 

стальные фланцы плоские, воротниковые, свободные

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детали трубопроводов

детали для трубопроводов

отводы, переходы, тройники, заглушки и пр.

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пластиковые трубы и фитинги

пластиковые трубы и фитинги

трубы ПНД, ПВХ, Корсис и фитинги к ним

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чугунные фитинги и трубы

чугунные трубы и детали вчшг

чугунные трубы и детали для сборки трубопровода

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фланцы стальные

ФЛАНЦЫ

Комплектуем по желанию фланцами любых исполнений: - плоскими ГОСТ 12820 и ГОСТ 33259 исп. 1 - воротниковыми ГОСТ 12821 и ГОСТ 33259 исп. 11


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метизы крепления

МЕТИЗЫ (КРЕПЕЖ)

В комплект можем включить болты, гайки и шайбы для сборки узла на объекте. Комплектуем метизами любых исполнений и ГОСТов из различных материалов.


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резиновый виброкомпенсатор

виброкомпенсатор

Поставляем фланцевые резиновые (EPDM) виброкомпенсаторы для сборки трубопроводов



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прокладки резиновые

ПРОКЛАДКИ

При необходимости в поставку включим прокладки (резиновые или паронитовые) для монтажа узлов и трубопроводной арматуры на объектах Заказчика.


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труба ПВХ

труба пвх

Поставляем трубы ПВХ (трубы из поливинилхлорида) для внешней и внутренней канализации по ГОСТу Р 51613-200 любых размеров, а так же фасонные части и крепления к ним

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детали трубопровода

детали трубопровода

Предлагаем любые детали трубопровода (отводы, тройники, переходы, заглушки и т.д.) любых размеров, отечественных и зарубежных производителей

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фитинги вчшг

фитинги вчшг

В наличии фасонные части (колены, крестовины, отводы, и пр.) из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита отечественных и зарубежных производителей.


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труба sml

труба sml

Предлагаем безраструбные SML трубы, фитинги и крепления к ним отечественного и зарубежного производства. Соответствует требованиям строительного стандарта DIN 19522 и EN 877.

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стальные трубы

стальные трубы

Поставляем на строительные объекты стальные шовные и бесшовные трубы, а так же любой фасонный металлопрокат из различных марок стали (стальные, из нержавеющей стали, оцинкованные). 

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труба вчшг

труба вчшг

Комплектует объекты раструбными трубами ВЧШГ различных размеров и исполнений (с ЦПП, с лаковым иди битумным покрытием, с оцинкованием). Ведущие отечественные и зарубежные заводы

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труба корсис

труба корсис

Предлагаем раструбные и безраструбные трубы КОРСИС различного класса кольцевой жесткости SN. Комплектуем соединительными муфтами и фасонными частями.


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труба ПЭ и ПНД

труба пнд

Поставляем на объекты трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) для водо- и газоснабжения. Так же предлагаем обсадные, дренажные трубы из того же материала. Любые размеры и SDR.

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ГДЕ МЫ ПЕРВЫЕ:

Высокое качество. Низкие цены. Сжатые сроки.

Доставка

Мы бесплатно доставим Ваш заказ по Москве (в т.ч. до ТК). Доставка по Московской области зависит от расстояния и рассчитывается из цены 100руб/км. При заказе более 100 т.р. доставка по Московской области бесплатная.

рассрочки и скидки

Для постоянных клиентов возможны отсрочки оплаты за продукцию. Решения о предоставлении дополнительных скидках и отгрузки с постоплатой принимаются в индивидуальном порядке.

20 минут

Мы подберем для вас необходимую запорную арматуру и оборудование и выставим счет (или КП) в течении 20 мин. Средний срок доставки оборудования на объект 1-2 дня. 

Сертификаты

Вся запорная арматура компании IDRA имеет всю необходимую разрешительную документацию в соответствии с действующими нормами и правилами РФ.

Склад

Центральный склад расположен в Московской области и вмещает в себя более 1000 товарных позиций. Компания следит за поддержанием неснижаемого запаса самых ходовых товаров.

оплата

Мы принимаем только безналичную оплату на наш расчетный счет. 

ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС

НУЖНА ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА? ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ ОТВЕТИМ В ТЕЧЕНИИ 30 МИНУТ!

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Технические ПАСПОРТА, ПРАЙС лист и СВИДЕТЕЛЬСТВО на продукцию компании.

прайс на трубопроводную арматуру
PDF
ПРАЙС ЛИСТ на продукцию компании IDRA
свидетельство на арматуру
Pdf
СВИДЕТЕЛЬСТВО (по запросу)
Паспорт ДРК IDRA BF
PDF
Технические ПАСПОРТА на продукцию IDRA

Работать с нами просто и надежно!

Заявка
Оставьте заявку на интересующую Вас запорную арматуру любым удобным способом -отправьте на почту, в чате, форме обратной связи
Подтверждение заказа
После отправки заявки Вы получите уведомление о ее получении и начале обработке. Если у нас возникнут вопросы по подбору запорной арматуры, мы с Вами свяжемся.
Выставление счета
В кратчайшее время мы обработаем Ваш запрос и пришлем счет с указанием стоимости, наличия или сроков поставки на наш склад. 
Оплата счета
Вы оплачиваете счет безналичным платежом на наш расчетный счет. Если у Вас есть условия по отсрочке - сообщите об этом менеджеру.
Согласование доставки
Вам придет сообщение что Ваша оплата получена и мы просим указать место и желаемое время доставки запорной арматуры (или адрес для отгрузки через ТК).
Доставка
Экспедиторы нашей компании доставят Вашу запорную арматуру и оборудование. При передачи Вам необходимо иметь печать или доверенность на получение.

О компании

IDRA
завоевывает Российский рынок

Компания с каждым годом расширяет свое присутствие на Российском рынке. Качество промышленного Китая по реальным для сегодняшней экономики ценам - основные сильные стороны этого гиганта. Наличие в Москве склада с поддерживаемым ассортиментом запорной арматуры, привлекает покупателей со всей России.

запорная арматура IDRA

IDRA

Продукция компании уверенно завоевывает рынок России
демонтажная вставка производитель

ПРОИЗВОДСТВО

Основное производство расположено в Китае

запорная арматура производитель

ПРОДУКЦИЯ

Линейка выпускаемой заводом продукции постоянно расширяется

запорная арматура в наличии

СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ

Поддержание складских запасов на центральном складе в Москве
отгружаем по всей России ИДРА

Отгрузка по РОССИИ

 

БЕСПЛАТНО отгрузим в любой город РФ

Мы работаем со всеми ведущими транспортными компаниями РФ (Деловые Линии, ПЭК, Энергия, Карго и др.). Запорная арматура ИДРА поставляется через ТК по всей территории России. Вы можете оперативно получить груз в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Воронеж, Красноярск, Пермь, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Доны, Волгоград. 

Расчет стоимости доставки Вы можете произвести на сайтах ТК.

система водоснабжения

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В большинстве случаев жители частных домов и дач испытывают определенные неудобства при использовании стандартных систем водоснабжения. Главным недостатком чаще всего становится низкий уровень подачи воды, напор постоянно меняется, доставляя много проблем. Перепады в давлении негативно сказываются на работе всей системы, провоцируя появление протечек. 

Грамотное укомплектование индивидуальных систем всем необходимым перечнем оборудования, составляющими трубопроводной арматуры, насосами и прочими устройствами - дело, требующее профессионального подхода. Конечный результат зависит от технического совершенства ...


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задвижка клиновая IDRA

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ IDRA

На сегодняшний день задвижки IDRA пользуются большим спросом. Это объясняется целым рядом преимуществ. Прежде всего, задвижка надежная в использовании, не требуются особые условия обслуживания, простота установки, долговечная, широкий ассортимент выбора. Более подробную информация Вы можете получить на нашем сайте по ссылке. При изготовлении задвижек все материалы проходят процедуру обработки. Как правило, на задвижку дается гарантия сроком до десяти лет (модели GQ и GQE), а сам срок службы достигает пятидесяти лет. При изготовлении корпуса используется ковкий чугун GGG-50 с добавлениями графита. Это обеспечивает монолитность основания и повышает прочность строения...


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Фитинги и трубы

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Со всех сторон нас окружают трубы: благодаря системе трубопроводов мы пользуемся холодной и горячей водой, канализацией, теплом, газом. Трубопроводы расположены вертикально, горизонтально, под уклоном. Меняют направление, угол наклона, поворота. В зависимости от назначения и места расположения необходимо выбрать трубы нужного диаметра и материала. Для воды и газа используют трубы из металла, как способного выдержать давление до 20 атм., для канализации — чугунные трубы, не подверженные коррозии. Диаметр труб выбирается в зависимости места прокладки — 15мм в помещениях до 0,65 м и выше в наружных(уличных) трубопроводах... 



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$350.00
пайка пластиковых труб

монтаж пластиковых труб

Пластиковые трубопроводы для отопления и подачи воды в помещениях организовывают при помощи двух типов труб, с двумя вариантами их диаметра. Металлопластиковые трубы для горячей воды обладают более толстой стенкой. Изделия, диаметр которых 20 мм, становятся оптимальным материалом при организации систем подачи воды, а также для подключения радиаторов отопления. Трубы диаметром 25 мм рационально интегрировать в коллектор отопительной системы, а также участка подачи воды.

Пайка пластиковых труб – мероприятие, которое выполняется оперативно и не требует особых талантов от исполнителя. Паяльник и специальные...



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$350.00
материал труб

материал труб

В современном мире самым востребованным изделием для монтажа систем водоснабжения и канализаций являются пластиковые трубы. Огромное количество производителей выпускают данный вид продукции в немалом количестве, при этом, объемы производства регулярно возрастают.

По сравнению с оцинкованным металлическим материалом аналогичного плана, который в большинстве случаев использовался раньше, пластиковые трубы наделены огромным количеством преимуществ, благодаря которым они и обрели огромную популярность.

Одним из основных достоинств упомянутого материала труб является его стойкость …

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$350.00
фланцевые заглушки

фланцевые заглушки

 настоящее время трудно представить жизнь людей без привычных трубопроводов. Ведь по этому изделию поступает в дом тепло и вода, а также через трубопровод удаляются отходы жизнедеятельности человека. Кроме того, они необходимы для перемещения по ним разнообразной жидкости, в том числе и нефтепродукты. Но в этой статье речь пойдёт не о трубопроводе, а о фланцевой заглушке, без которой трубопровод не сможет нормально функционировать.

От данной детали очень многое зависит. Фланцевой заглушкой называют плоскую круглую деталь, приваренную к трубопроводу. Благодаря этому изделию поддерживается нужный ...



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$350.00

Зачем нужны счетчики воды

Счетчики воды или водомеры становятся необходимыми как в быту, так и на производстве. Проводимые реформы в сфере ЖКХ привели к тому, что платить за использование воды по нормативам стало неудобно и дорого, установка счетчика во многом помогает экономить собственникам жилья расходы на оплату коммунальных платежей.

Повсеместная установка водомеров объясняется также политикой государства в отношении природных ресурсов: вода является важнейшим из них и ее использование должно быть бережным и ответственным. Замечено, что жильцы квартир, установивших счетчики, расходуют ее гораздо рациональнее, экономя свой бюджет и участвуя в сохранении природных богатств.

$350.00
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